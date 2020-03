Vuurwapen gevonden bij vermeende cokedealer Sander Bral

06 maart 2020

10u49 0

Het wijkondersteuningsteam van de regio City heeft donderdag in alle vroegte een huiszoeking gedaan in opdracht van het parket. Een man uit de Oranjestraat wordt verdacht van handel in verdovende middelen. De verdachte is gekend bij de politiediensten. De politie vond bij de huiszoeking ruim vijftig gram pure cocaïne. Maar ook een grote som cash geld, een precisieweegschaal, twee mobiele telefoons en een vuurwapen. De verdachte van vijftig jaar is gearresteerd. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.