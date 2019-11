Vuur, straattheater, foodtrucks, ... Deurne Wintert op 7 december op Arenaplein JAA

18 november 2019

Antwerpen De gratis winterhappening Deurne Wintert brengt warmte en gezelligheid naar het Arenaplein tijdens de koude decembermaand. De vuren worden er op zaterdag 7 december aangestoken en jong en oud geniet er van een programma vol muziek en straattheater.

Geen Deurne Wintert zonder vuur. Ook dit jaar zullen de vuurmeesters het Arenaplein verlichten en verwarmen. In bib Arena genieten kinderen om 11 uur van de vertelling ‘Dank je wel’ en om 14.30 uur is er de lezing van auteur Kris Van Steenberge. Vanaf 16 uur staan er op het Arenaplein verschillende foodtrucks, kan je er iets drinken en is er de expo ‘Stielspiegel’ van de Spectrumschool.

Verder staan The Puffin’ Pipers, een absurde act van twee Schotten, en straattheater Octaaph op het programma. Ron Jaluai brengt met ‘No bubbles, no glory’ een zeepbellenact en de Lancelot molen tovert kinderen om tot ridders en prinsessen om daarna een ritje te maken op de unieke paardenmolen.

DJ Frietmachine

Verder DJ Frietmachine, de meest swingende aardappel-installatie die er bestaat. Plaatje afgelopen, frietje klaar. Scrooge, tenslotte, naar A Christmas Carol van Charles Dickens, vertelt het verhaal van de norse, oude man die alleen maar geld wil verdienen. Op Kerstavond krijgt hij van de kerstgeesten de laatste kans om zijn leven te beteren. Het verhaal wordt verteld door Geert Beullens en Frederik Huys. Deze voorstelling vindt plaats om 17.15 uur in bib Arena.

Om 18.30 uur is het tijd voor de spectaculaire vuurshow ‘Fiammifero’. In een verhaal over liefde en verliefdheid weten de artiesten de kracht van vuur te combineren met de elegantie van dans.

Deurne Wintert sluit af om 22 uur en is gratis. Afspraak op het Arenaplein.