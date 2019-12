Vuilnismannen vinden verdacht voorwerp in lading in Antwerpen: “Geen gevaar” Sander Bral

03 december 2019

09u35 14 Antwerpen Aan de Vogelzanglaan aan het Kiel in Antwerpen is een verdacht voorwerp aangetroffen door vuilnismannen dinsdagochtend. De politie zette de omgeving af zodat ontmijningsdienst Dovo zijn werk kon doen. Al snel bleek er geen gevaar te zijn.

De lokale politie meldde dinsdagochtend dat de Vogelzanglaan aan Antwerp Expo versperd was voor iedereen tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de Gerard Le Grellelaan. Vuilnismannen meldden dat ze iets verdacht in hun lading gevonden hadden daar. Het zou om een grond kakikleurig voorwerp gegaan hebben, mogelijk dachten de stadsarbeiders dat het om een granaat ging.

Politiewoordvoerder Willem Migom benadrukt dat er nooit gevaar was. “Dovo kwam nog ter plaatse omwille van de gebeurtenissen in Wommelgem eerder op de dag, hun dienstmensen waren in de buurt. De ontmijningsdienst heeft intussen bevestigd dat er geen gevaar is.” De perimeter bleef nog een tijdje behouden tot het parket groen licht gaf dat er geen verder onderzoek uitgevoerd moest worden.

Eerdere incidenten

Eerder deze nacht kwam er al een granaat ter ontploffing aan een appartementsgebouw in de Melkerijstraat in Wommelgem. Gisterenochtend werden kogelinslagen gevonden in een loods in de Oudebaan in Wilrijk. Met de incidenten van vorige week erbij komt de teller al op zes aanslagen in evenveel dagen die wellicht gelinkt zijn aan de Antwerpse drugsoorlog.

Eerst werd gedacht dat ook dit incident aan die aanslagen gelinkt kan worden, maar dat blijkt dus toch niet zo te zijn.