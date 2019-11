Vuilnisman vindt pakkende brief aan de Sint tussen het afval: “Ik zou graag hebben dat je autisme wegtovert” PVZ JAA

23 november 2019

17u46

Bron: Het Nieuwsblad, eigen berichtgeving 757 Antwerpen Vuilnisman Joshua (19) vond deze week een bijzondere brief tijdens zijn vuilnisophaling. Daarin vraagt een jongen aan de Sint of hij autisme wil “wegtoveren” bij (vermoedelijk) zijn broer. De brief raakte bij Joshua een gevoelige snaar omdat de 19-jarige uit Antwerpen ook zelf autisme heeft. Hij hoopt de briefschrijver nu te vinden om hem te tonen dat autisme hebben niet erg is, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De 19-jarige Joshua vond de brief tussen het afval tijdens zijn ronde in Antwerpen. Tot zijn grote verbazing kwam er geen verlanglijstje aan bod, maar vroeg de briefschrijver de Sint wel om iets bijzonders. “Ik ben altijd braaf geweest. Vraag maar aan mama en papa. Ik wil dit jaar geen kadootje maar ik zou wel graag hebben dat je Lander zijn autisme wegtovert", schrijft de jongen. “Dan is hij genezen en is het weer leuker thuis. Ik zou superblij zijn. Dankuwel, lieve Sint!”

Het is niet duidelijk hoe of waarom de brief bij het afval is beland. Joshua - die zelf autisme heeft - hoopt de jonge schrijver te vinden om hem een hart onder de riem te steken. “[Autisme] is helemaal niet erg. Ik wil dat aan de jongen uitleggen die de brief heeft geschreven", zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Het is heel lief wat hij vraagt, maar het kan niet.”

Heeft uw zoon deze brief geschreven of weet u misschien waar de brief vandaan komt? Laat het weten aan de redactie. Mail naar jan.aelberts@persgroep.net.