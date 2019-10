Vrouw zwaargewond afgevoerd na accident op A12 Jan Aelberts

14 oktober 2019

15u03 0 Antwerpen Bij een zwaar accident op de A12 ter hoogte van de McDonalds in Aartselaar is een vrouw zwaargewond geraakt.

Het accident tussen twee wagens gebeurde op de A12 richting Brussel. Ter hoogte van het kruispunt met de Cleydaellaan botsten de twee bestuurders. Eén van hen, een vrouw, werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De auto’s waren total loss en ook een verkeerslicht werd vernield. Eén rijvak is afgesloten. Er is hinder tot het centrum van Hemiksem en tot in Wilrijk op de A12.