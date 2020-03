Vrouw vindt gestolen elektrische fiets terug dankzij ingebouwde gps Sander Bral

18 maart 2020

15u35 0 Antwerpen Een vrouw contacteerde begin deze week het wijkteam van de regio Centrum van de lokale politie omdat haar fiets was gestolen. De dame kon haar fiets lokaliseren dankzij een gps in de fiets.

Het wijkteam kon samen met het slachtoffer de fiets aantreffen in de Mercatorstraat. De dief had simpelweg een ander slot gekocht en de fiets vastgemaakt. De vrouw had voldoende bewijzen om de politie te overtuigen dat het wel degelijk haar dure elektrische fiets betrof. In overleg met de magistraat maakte de politie het nieuwe slot los en kon de dame haar fiets terugkrijgen.