Vrouw van slachtoffer zware verkeersagressie: “Die chauffeur wilde mijn man bewust doodrijden” Patrick Lefelon

15 september 2019

17u36 186 Antwerpen Noredin M. (36) die afgelopen vrijdag ernstig gewond raakte bij een extreem geval van verkeersagressie, ligt nog op intensieve zorgen. Vooral zijn borst, ribben en longen zijn zwaar geraakt. Aan zijn hoofd heeft hij vijf hechtingen. Zijn echtgenote Jasmina A. weet zeker dat de andere chauffeur T.V. (24) uit Kontich haar man wilde doden. “Hij had ons op de Singel al toegesnauwd dat wij best naar ons land terugkeren”, zegt Jasmina.

Bij de familie M. in Berchem probeert iedereen zo goed mogelijk voor Jasmina en haar drie kleine kinderen te zorgen. Zij is zwanger van een vierde. Met tranen in haar ogen vertelt ze dat haar man altijd bezig is met mensen in veiligheid te brengen. Hij is van nature een heel rustige man.

Jasmina: “Vraag het gerust aan zijn baas. Mijn man werkt als bewakingsagent in twee Antwerpse ziekenhuizen. De hele dag zorgt hij voor de veiligheid van de patiënten, de bezoekers en het medisch personeel. HIj is niet bezig met stoerdoenerij achter het stuur. Wij zijn een jong gezin met kleine kindjes. We zitten volop in de pampers.”

Vrijdag waren Jasmina en Noredin onderweg naar de school van hun kinderen. Op de Singel kwam het tot een eerste incident met de 24-jarige jongeman uit Kontich.

Jasmina: “Hij kwam van rechts met grote snelheid aangereden en gooide zich dan net voor Noredin naar links. Onze auto vloog bijna in de berm. Zo rits je toch niet. Je wacht toch tot de andere chauffeur je de kans geeft in te voegen. We reden verder. Noredin vroeg door het open raam aan de man om wat kalmer aan te doen. De man begon dan te schelden: ‘Keer terug naar uw land.” Als jullie toch blijven, is het ook goed. Dan raken onze appartementen nog gekuist.”

Deze persoon heeft mijn echtgenoot bewust van het leven willen beroven. Want hij wou ons niet in dit land Jasmina

Bij de afslag naar de Grote Steenweg deed de man precies hetzelfde. Opnieuw sneed hij de bocht af. Noredin moest hard remmen om een botsing te vermijden.

Jasmina: “Bij dat remmen spande de veiligheidsgordel zich hard rond mijn buik. Ik gilde even van de pijn. Ik ben drie maanden zwanger. Noredin was kwaad dat die agressieve chauffeur mij en mijn baby in gevaar bracht. Daarom stapte hij aan het volgende verkeerslicht uit om verhaal te halen. Ik stapte mee uit. De man wilde zijn raam niet opendoen. Een andere chauffeur die alles had zien gebeuren, riep dat zij de politie al gebeld had.

Ik maande mijn man aan om terug te keren naar de auto. Ik was al weer ingestapt toen het licht op groen sprong. Ook mijn man keerde terug om verder te rijden. Net op dat moment gaf die chauffeur volle gas en reed mijn man vanop korte afstand omver. Het portier werd door de zware klap helemaal losgerukt terwijl mijn echtgenoot ertussen zat. Zo zag ik hem een paar meter vooruitvliegen . De dader stopte door de klap. Dan reed hij nog een keer over Noredin heen en vluchtte dan de autosnelweg op. Mijn echtgenoot rolde onder de wielen en werd zo meegesleurd. Er kwam bloed uit zijn hoofd. Over zijn hele bovenlichaam heeft hij brand- en schaafwonden en zwellingen.”

De dader stopte door de klap, reed dan nog een keer over hem heen en vluchtte dan de autosnelweg op Jasmina

Enkele andere chauffeurs zetten de achtervolging in op de gevluchte V.T. uit Kontich. Zij filmden hem ook onderweg.

Jasmina stond doodsangsten uit toen haar man op straat de eerste zorgen kreeg toegediend. Even dacht zij Noredin het niet zou overleven toen de ambulanciers witte doeken bovenhaalden.

“Op een gegeven moment zag ik de ambulanciers vanuit de auto twee doeken omhoog trekken en ik dacht dat ze deze over hem heen gingen leggen. Ik stortte bijna in elkaar en dacht: “nee daar gaat hij, ik ben hem kwijt.” Toen ik ernaartoe ging zag ik dat ze die doeken omhoog hielden om foto’s en beelden te vermijden. De beelden blijven zich afspelen in mijn hoofd. Keer op keer. Slapeloze nachten, nachtmerries... Ik voel me leeg en helemaal verlamd.”

Volgens Jasmina wist de andere chauffeur heel goed waarmee hij bezig was. “Deze man wilde mijn echtgenoot opzettelijk dood rijden. Dit is niet zomaar een geval van verkeersagressie. Hij had duidelijk een racistisch motief. Hij wilde ons niet in zijn land en daarom heeft hij mijn man aangereden. Waartoe dient al die haat? Hoe moet het nu verder met ons mooie gezinnetje waarop Noredin zo fier was? Hij deed niets liever dan mij te helpen met de kindjes.”

Verdachte meldt zich bij politie

De 24-jarige bestuurder uit Kontich reed na het voorval in paniek weg, maar werd achterna gezeten door enkele andere chauffeurs die de aanrijding hadden zien gebeuren. Die filmden hem ook. Uiteindelijk durfde hij niet meer terug te keren en reed hij naar huis. Daar bood hij zich vrijdagavond aan bij de politie van Kontich. Hij was niet onder invloed van drank of drugs.

Volgens de entourage van de 24-jarige T.V. is de man weggevlucht omdat hij bang was. Hij beweert dat hij zich bedreigd voelde en daarom wilde wegrijden. Hij had niet de bedoeling om de andere chauffeur aan te rijden. Dat er racistische verwijten zouden zijn geroepen net voordien, ontkent de man.

Echtgenote Jasmina blijft bij haar verhaal. “Er zijn verschillende chauffeurs die de agressieve chauffeur al op de Singel in de gaten hadden gekregen. Er zijn ook camerabeelden en van de aanrijding zelf zijn er ook veel getuigen. Die bevestigen allemaal het verloop van de feiten zoals ik het nu verteld heb."