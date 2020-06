Vrouw rijdt rond met 7 kilo goud en een Rolex in kofferbak Patrick Lefelon

29 juni 2020

22u04 0 Antwerpen Het politieteam Goudi, dat actief is in de diamantwijk en onder meer de heling van gestolen juwelen onderzoekt, controleerde zondagmiddag een Franse luxewagen die doelloos leek rond te rijden in de wijk.

In de wagen werden vier goudstaven aangetroffen van in totaal 4 kilo. Er werden ook nog bijna 3 kilo oud goud in beslag genomen. Het ging onder meer om juwelen waar de edelstenen waren uitgehaald. Tot slot werd er ook nog een Rolex-horloge in beslag genomen.

De politie arresteerde een 58-jarige vrouw en haar 37-jarige dochter op verdenking van heling. Zij werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hen voorlopig in de gevangenis liet opsluiten. De 15-jarige kleinzoon mocht na verhoor beschikken.

Advocaat Brecht Pype, die de 37-jarige dochter bijstaat, wenste niet te reageren. Hij liet enkel weten dat de twee vrouwen aanstaande vrijdag voor de raadkamer verschijnen.