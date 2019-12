Vrouw ramt twee gevels en slaat op de vlucht: “Auto niet verzekerd en keuring verlopen” Jan Aelberts

28 december 2019

14u47 0 Antwerpen Een vrouw heeft vrijdagavond twee gevels geramd met een onverzekerde auto. Ze sloeg daarna op de vlucht. Dankzij een getuige kon de politie de vrouw en haar wagen opsporen.

Een getuige verwittigde vrijdagavond de politie nadat hij zag hoe in de Drossaardstraat een wagen twee gevels ramde toen het voertuig uit de Kortrijkstraat kwam gereden. Hij zag hoe de bestuurder na de botsing gewoon doorreed. De gevels raakten licht beschadigd. De getuige kon gelukkig de nummerplaat van het vluchtende voertuig doorspelen aan de politie. Dat werd in de buurt van de woning van de eigenares aangetroffen, het had zware beschadigingen opgelopen. De eigenares weigerde echter alle medewerking met de politie en ontkende dat ze met het voertuig had gereden. Na controle bleek de wagen niet geldig verzekerd en de keuring was verlopen. Het voertuig werd dan ook getakeld voor inbeslagname.