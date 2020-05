Vrouw met 105 dagen rijverbod betrapt Patrick Lefelon

24 mei 2020

15u51 0 Antwerpen Op de Belgiëlei controleerde de politie een auto na een positief ANPR-signaal. De bestuurster van de wagen had al meerdere rijverboden opgelopen voor zo’n 105 dagen samen, maar die konden nooit eerder betekend worden. De vrouw moet zich nu binnen de vier dagen aanbieden op de rechtbank om haar rijbewijs in te leveren.

De politie onderschepte ook een auto met een geschrapte kentekenplaat. Het kenteken werd verwijderd en zal overgemaakt worden aan de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Het voertuig bleek niet verzekerd te zijn en is om die reden in beslag genomen. De verkeerspolitie nam ook twee bromfietsen in beslag. Eén omdat het sneller kon rijden dan 30 km per uur en een andere omdat het niet verzekerd was.