Vrouw krijgt rijbewijs niet terug ondanks negatieve bloedtest bij huisarts: “Ik heb nog nooit drugs gebruikt” CVDP

09 januari 2020

19u33 5 Antwerpen Wendy Mees (32) uit Borsbeek werd op nieuwjaarsdag in Antwerpen tegengehouden door de politie. Na een positieve drugtest moest ze meteen haar rijbewijs inleveren. Om haar onschuld te bewijzen, liet Wendy een dag later haar bloed testen bij de huisarts. Het resultaat hiervan was negatief, maar toch kreeg ze haar rijbewijs niet terug.

Wendy was met haar man en dochter onderweg naar een familiefeest toen ze in de Pacificatiestraat werd gestopt door de politie. “Ze vroegen eerst naar de boorddocumenten en wilden nadien een speekseltest uitvoeren omdat ik lichamelijke tekenen vertoonde van gebruik van verboden middelen. Ik zou wazige ogen, hangende oogleden, een droge mond en een bleke huidskleur hebben gehad. Het klopt dat ik er moe uitzag, want ik had een zware nachtshift in het bejaardentehuis achter de rug. Omdat ik geen drugs had genomen, stemde ik toe met de test.”

Het toestel testte tweemaal na elkaar positief op zowel cannabis als amphetamine. Daarna namen de inspecteurs nog een speekselstaal voor het labo, waarvan de resultaten bekend zijn over zes weken. Wendy moest haar rijbewijs onmiddellijk afgeven voor 15 dagen voor rijden onder invloed. “Dat kon echt niet kloppen, want ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt. Het was heel vernederend om gezien te worden als druggebruiker, mijn dochter van dertien was er ook erg van aangedaan.”

Klacht

Om haar onschuld te bewijzen bezocht Wendy de dag nadien de huisarts voor een bloed- en urinetest. Met de negatieve resultaten ging ze naar het politiebureau op de Noorderlaan. “Ik liet het bewijs zien en vroeg mijn rijbewijs terug, maar ze wilden het niet geven. Ik heb daarom een klachtenformulier ingevuld en stuurde het ook naar de ombudsdienst. Maandag ben ik langs het parket geweest met mijn advocaat.”

“Ik heb mijn rijbewijs nodig voor mijn werk, dus het is heel vervelend dat ik er dankzij een foutieve drugtest nog een week op moet wachten. Ik hoorde van een gelijkaardig verhaal in Herzele, waarbij de man onmiddellijk zijn rijbewijs terugkreeg op vertoon van zijn bloedresultaten. Jammer genoeg blijkt dat hier in Antwerpen niet het geval te zijn en zit ik nog steeds zonder rijbewijs. Ik hoop dat de politie de testen accurater maakt, zodat er niet nog meer mensen dit moeten meemaken.”

Volgens Wouter Bruyns van de Antwerpse politie worden in dit dossier de wettelijke procedures van het parket gevolgd. De rechtbank zal hierover een definitief oordeel vellen.