Vrouw die spuwt en roept dat ze corona heeft, moet agenten 1.200 euro schadevergoeding betalen Jasper van der Schoot

01 oktober 2020

17u28 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Christel D. (50) uit Antwerpen veroordeeld tot een autonome probatiestraf van twee jaar. Ze had in dronken toestand naar de politie gespuwd en had geroepen dat ze besmet was met het coronavirus. De vrouw had zich ook weerspannig gedragen en kampt met een alcoholverslaving.

Op 5 april, rond 9 uur ‘s avonds, werd een patrouille van de politie naar een woning aan de Brechtsebaan in Schoten gestuurd omdat er een conflict was ontstaan tussen Christel D. en de bewoner, met wie zij bevriend was. Omdat Christel huwelijksproblemen had, mocht ze logeren bij de bewoner, maar door haar gedrag was ze nu niet meer welkom.

Toen de inspecteurs ter plaatse kwamen, wilde Christel zich niet identificeren. Ze was duidelijk dronken en werd verbaal agressief, waarbij ze riep dat ze besmet was het met coronavirus. Ze werd opgepakt en overgebracht naar het cellencomplex. Daar gedroeg ze zich weerspannig tijdens de veiligheidsfouille en spuwde ze in het gezicht van een agent.

Morele schadevergoeding voor agenten

‘s Anderendaags, toen ze voorgeleid werd bij de onderzoeksrechter, kon ze zich kennelijk niets meer herinneren. Om die reden vroeg de verdediging de rechtbank om opschorting. Sinds de feiten volgt een huisarts Christel D. op en wordt ze behandeld voor haar alcoholverslaving.

De rechtbank was echter van mening dat een opschorting als signaal niet voldoende krachtig was en legde Christel een autonome probabtiestraf op. Er wordt verwacht dat ze zich intensief moet laten begeleiden voor haar problemen, waaronder ook haar alcoholverslaving valt. De verdachte moet bovendien 4 agenten gezamenlijk 1200 euro aan morele schadevergoedingen betalen. De rechtbank beslist later nog over eventuele materiële schadevergoedingen.