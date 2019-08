Vrouw die sigaret in oog van Jessy stak nog niet gevonden: getuige geeft beschrijving van dader Jan Aelberts

09 augustus 2019

14u35 12 Antwerpen De vrouw die het oog van Jessy Campe (41) uit Turnhout met haar sigaret verwondde tijdens Antwerpen Zingt, heeft zich nog altijd niet gemeld. Dat ondanks een oproep op Facebook en in de media. Een getuige heeft ondertussen wel een beschrijving van de dader gegeven. “Kleine vrouw, waarvan de ogen dicht bij elkaar staan.”

Jessy en haar twee kinderen bezochten afgelopen zondagavond Antwerpen Zingt op de Gedempte Zuiderdokken. Tegen het einde van de avond, Bart Kaëll had net een verrassingsact ten beste gegeven, liep Jessy samen met haar kinderen richting uitgang. Op dat moment voelt ze een hevige pijn. “Een vrouw die aan het dansen was raakte me per ongeluk vol met de punt van haar sigaret in mijn oog”, vertelt Jessy. “Maar ondanks dat ze zag dat ik naar beneden dook van de schrik en de pijn, bleef ze vrolijk verder dansen.

Iemand die het ongeluk zag gebeuren ving Jessy op en zei haar naar de verpleegpost te gaan. “Iemand anders wees me de weg, want door de shock kon ik me niet goed meer oriënteren. Ze hebben daar mijn oog vier keer uitgespoeld met water. Daarna ben ik naar de spoed vertrokken waar mijn oog verder werd verzorgd.”

Oproep op Facebook

Eens terug thuis, plaatste Jessy een oproep op Facebook. Ze hoopt nog altijd dat de vrouw die haar verwondde zich meldt. “De oproep is massaal gedeeld op Facebook en in de media, maar ze heeft nog altijd niks van zich laten horen”, zegt Jessy. “Ik ben bang dat dat ook niet meer zal gebeuren. Ze reageerde de avond zelf ook al niet. Het getuigt van zeer weinig respect. Het enige wat ik wil is dat we samen alles netjes kunnen regelen met de verzekeringen.”

Ondertussen heeft wel een getuige zich gemeld bij Jessy. “Hij beschrijft de vrouw als klein van stuk, blank, met lang zwart haar in een staart. Ze zou ongeveer 45 à 50 jaar oud zijn. En, dat viel mijn dochter ook al op, haar ogen staan opvallend dicht bij elkaar. We stappen met die beschrijving ook naar de politie.”

Het oog van Jessy geneest goed, maar ze heeft nog veel pijn. “Ik zal er gelukkig niks aan overhouden, maar de komende weken moet ik mijn oog nog verzorgen met zalf en druppeltjes. Vooral ‘s avonds doet het nog veel pijn. Overdag jeukt het. Vervelend, maar ook een goed teken: het geneest. Dit had erger kunnen aflopen.”