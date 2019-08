Vrouw die sigaret in oog van Jessy stak herkend op foto: “Hopelijk kunnen we nu alles afsluiten” Jan Aelberts

11 augustus 2019

18u11 4 Antwerpen Getuigen hebben de vrouw herkend die Jessy Campe (41) uit Turnhout met een sigaret verwondde tijdens Antwerpen Zingt, vorige week zondag. “Ik hoop dat alles nu snel geregeld kan worden”, zegt Jessy.

“Zowel mijn dochter als de man die het accident zagen gebeuren, zijn honderd procent zeker dat de vrouw op de foto diegene is die me geraakt heeft met haar sigaret”, vertelt Jessy. Het ongeval gebeurde vorige week zondag tijdens Antwerpen Zingt. Aan het einde van de avond, Jessy en haar twee kinderen waren op weg naar de uitgang, raakte de vrouw Jessy in het oog met haar sigaret. Op dat moment voelde ze een hevige pijn. “Een vrouw die aan het dansen was raakte me per ongeluk vol met de punt van haar sigaret in mijn oog”, vertelde Jessy eerder in deze krant. “Maar hoewel ze zag dat ik naar beneden dook van de schrik en de pijn, bleef ze vrolijk verder dansen.”

Nu zou de dader dan toch herkend zijn. “Het blijft een ongeluk, maar het getuigt toch van weinig respect als je niet meteen reageert als je iemand verwondt. Hopelijk kunnen we nu alles netjes regelen met de verzekering en alles afsluiten”, zegt Jessy. “Ondertussen geneest mijn oog goed. Ik heb nog wel veel pijn, vooral ‘s avonds, maar ik ga er waarschijnlijk niks aan overhouden.”