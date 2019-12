Vrouw die baby te vondeling legde toch voor rechter Patrick Lefelon

13 december 2019

00u00 0

Hoewel ze eerst zonder straf wegkwam, riskeert een vrouw uit Antwerpen alsnog tot drie jaar cel nadat ze haar baby te vondeling had gelegd. Het parket was tegen die eerdere beslissing in beroep gegaan, waardoor ze nu naar de correctionele rechtbank is doorverwezen.

Nadat ze aan de hand van camerabeelden was geïdentificeerd, bekende de 38-jarige Poolse vrouw dat ze haar zoontje op 5 maart 2019 in de hal van een appartementsgebouw had achtergelaten. Het jongetje, dat later de naam 'Arthur' kreeg, zat in een papieren zak en was in een deken gewikkeld. De vrouw, die ongewenst zwanger was en kampte met privéproblemen, werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Het parket wilde haar voor de rechtbank brengen voor het verlaten van een minderjarig kind. Daarop staan een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en een geldboete van 26 tot 300 euro. De raadkamer besliste in oktober echter om haar opschorting te geven - dat wil zeggen dat ze schuldig is, maar geen straf krijgt. Het gerecht heeft nu beslist dat de vrouw alsnog voor de rechtbank moet verschijnen.