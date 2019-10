Vrouw die baby te vondeling legde, krijgt opschorting (maar parket gaat in beroep) BJS/BLG

10 oktober 2019

09u49 1 Antwerpen De 38-jarige Poolse vrouw uit Antwerpen die in maart haar baby - die de voorlopige naam ‘Arthur’ kreeg - te vondeling had gelegd, heeft van de raadkamer een opschorting gekregen. Het parket, dat haar voor de rechtbank wilde brengen, gaat in beroep.

Een schoonmaakster vond op 5 maart 2019 een pasgeboren baby in de hal van een appartementsgebouw aan de Grote Koraalberg in Antwerpen. Het jongetje, dat later de naam Arthur kreeg, zat in een papieren zak en was in een deken gewikkeld.

Via onder meer camerabeelden kon de politie een week later een 38-jarige vrouw identificeren. Ze bekende dat ze de moeder was en dat ze de baby had achtergelaten. De vrouw was ongewenst zwanger en ze had privéproblemen. Niemand was van haar zwangerschap op de hoogte.

Nadat ze alleen was bevallen, was ze in paniek geraakt en had ze een plaats gezocht om het kind achter te laten. “Mocht mijn cliënt de vondelingenschuif gekend hebben, had ze haar kindje daar zéker achtergelaten”, reageerde haar advocaat Thibaud Delva destijds. “Ze wilde eigenlijk naar het ziekenhuis of de politie stappen. Maar omdat je er niet anoniem naartoe kan, heeft ze dat uiteindelijk niet gedaan.” De vrouw werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten.

Het parket wilde de 38-jarige Poolse voor de correctionele rechtbank brengen voor het verlaten van een minderjarig kind. Daar staat een gevangenisstraf op van één maand tot drie jaar én een geldboete van 26 tot 300 euro.

De raadkamer besliste om de vrouw een opschorting te geven. Het parket gaat in beroep, waardoor het nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling is om over de zaak te oordelen.