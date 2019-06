Vrouw (70) zwaargewond na klap van zijspiegel bestelwagen Sander Bral

20 juni 2019

Een vrouw is woensdag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Rond 12.30 uur reed een bestuurder van een bestelwagen vanuit de Augustijnenstraat in het stadscentrum links de Nationalestraat in. De man van 22 jaar had niet gezien dat iemand de Nationalestraat aan het oversteken was over het zebrapad. Het slachtoffer werd geraakt door één van de spiegels van de bestelwagen. De vrouw kwam op de grond terecht. Eén van de omstaanders deed een politiepatrouille stoppen. De politie ontfermde zich over het slachtoffer en hield het verkeer tegen tot de aankomst van medische hulp. De vrouw van zeventig jaar raakte ernstig gewond maar verkeerde nooit levensgevaar.