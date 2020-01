Vrouw (57) blijft met fiets in tramspoor haken en raakt zwaargewond Sander Bral

28 januari 2020

In de Lange Leemstraat kwam maandagochtend een vrouw op de fiets ten val. Volgens een getuige kwam de 57-jarige dame met haar wiel in een tramspoor terecht en viel ze op de grond. De vrouw werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, maar verkeerde niet in levensgevaar. Op camerabeelden in de straat was te zien dat de fietser mogelijks werd opgeschrikt toen een jongen plots de rijbaan overstak. De betrokkenen worden uitgenodigd om een verklaring af te leggen over de val.