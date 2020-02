Vrouw (55) overleden in ziekenhuis na aanrijding met tram Jan Aelberts

17 februari 2020

20u21 9 Antwerpen Op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken is maandagavond een 55-jarige vrouw aangereden door een tram. Ze bezweek even later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het ongeval gebeurde rond 19.10 uur op de Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de De Bosschaertstraat. “Er werd meteen heel wat hulp ter plaatse gestuurd om zich over het slachtoffer te ontfermen en de brandweer onttrok het ongeval aan de publieke belangstelling”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De vrouw werd met zeer zware verwondingen van onder de tram gehaald. Ze werd gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is de 55-jarige vrouw overleden. “De omstandigheden van het ongeval moeten nog verder onderzocht worden. We doen daarvoor een beroep op camerabeelden en getuigenverklaringen”, aldus Bruyns.

De Sint-Bernardsesteenweg werd afgesloten in de richting van Hoboken. Daardoor is ook het tramverkeer op de lijnen 4 en 10 verstoord. Op lijn 4 worden de haltes tussen Zwaantjes en de Bolivarplaats niet bediend en op lijn 10 gaat het om de haltes tussen Zwaantjes en de Nationale Bank.

Volgens getuigen zou de vrouw het rode licht genegeerd hebben waarna ze door tram 4 werd aangereden. Dat kan voorlopig niet bevestigd worden.