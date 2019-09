Vrouw (48) vervolgd voor racistische uitlatingen op de tram: 12 maanden cel geëist BJS

17 september 2019

12u44 0 Antwerpen Een Antwerpse vrouw van 48 staat voor de correctionele rechtbank terecht voor racistische uitlatingen en een aantal geweldsdelicten. Ze riskeert 12 maanden cel en 1.600 euro boete.

De eerste feiten dateren van 17 juni 2016. De vrouw had toen op de tram in Antwerpen-centrum een passagier met een donkere huidskleur uitgemaakt voor ‘bruine’, ‘makak’ en ‘stinkaap’. Toen ze door een reiziger op haar ongepast gedrag werd aangesproken, moest die het ontgelden. De vrouw klopte op het achterhoofd van het slachtoffer en bracht ook bijtwonden toe.

Op 3 maart 2017 deed zich aan een OCMW-loket in Antwerpen een nieuw geval van agressie voor. Het potje van de vrouw kookte om onduidelijke redenen over toen ze er op een intakegesprek moest komen. Zo begon in de inkomhal te roepen en te tieren. Daarna kroop ze half in het loket en trok de medewerkster aan de armen. Een collega moest bijspringen om het slachtoffer te bevrijden en het glas van het loket te sluiten.

Op 14 april 2018 richtte de beklaagde haar woede op haar eigen moeder. De vrouw, die met drugsproblemen kampt, had haar moeder gevraagd om 40 euro te lenen. De moeder vertrouwde het niet helemaal en raadpleegde hierover de bewindvoerder. Toen de moeder uiteindelijk toch met het geld over de brug kwam, werd de dochter agressief omdat ze het geld in eerste instantie niet meteen wilde geven. De moeder moest een harde klap incasseren.

Het vonnis wordt volgende maand uitgesproken.