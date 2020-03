Vrouw (26) probeert in Park Spoor Noord op (ex-)vriendje in te rijden: 40 maanden cel geëist BJS

06 maart 2020

12u31 6 Antwerpen Een 26-jarige vrouw uit Merksem riskeert 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag. Volgens de procureur probeerde ze in Park Spoor Noord met haar auto in te rijden op haar ex-vriendje met wie ze net ruzie had gemaakt. Volgens de verdediging wilde ze het slachtoffer “enkel bang maken” en moet de vrouw terechtstaan voor het uiten van bedreigingen.

De feiten, die zich op 20 september 2019 in Park Spoor Noord afspeelden, kaderen in een problematische knipperlichtrelatie tussen een jonge vrouw uit Merksem en haar (ex-)vriendje. De vrouw reed met het latere slachtoffer door Antwerpen toen de twee in de auto ruzie kregen. Vermoedelijk gebeurde dat nadat de man sms-berichten van een ander meisje had getoond.

Ter hoogte van Park Spoor Noord stapte de man uit de auto. Toen de vrouw merkte dat hij haar gsm en 50 euro in zijn bezit had, zette ze de achtervolging in. Volgens een getuige stoof ze over het voet- en fietspad en probeerde ze op haar (ex-)vriendje in te rijden. De man kon volgens de getuige maar nipt opzij springen.

Emotioneel wrak

Volgens de procureur had de vrouw de bedoeling om het slachtoffer te doden. Maar dat ontkent Xavier Potvin, de advocaat van de vrouw, met klem. “Mijn cliënte was op het ogenblik van de feiten door de schuld van het slachtoffer een emotioneel wrak. Toen bleek dat hij haar spullen had ontvreemd, is het haar allemaal te veel geworden. Maar nooit heeft ze de bedoeling gehad om het slachtoffer dodelijk aan te rijden. Ze heeft hem enkel bang willen maken.”

Potvin vroeg de rechtbank om de feiten te herkwalificeren naar het uiten van bedreigingen en vroeg de opschorting, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.

Vonnis op 3 april.