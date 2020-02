Vrouw (24) rijdt met hoge snelheid voorbij politie en blijkt dealer: “Had 16 gram coke op zak” Jan Aelberts

03 februari 2020

14u43 0 Antwerpen Een vrouw van 24 jaar is betrapt op het dealen van drugs nadat ze aan hoge snelheid voor de politie reed.

In de Te Boelaerlei viel de politie een auto op omdat die met hoge snelheid door de stad reed. Het drugsondersteuningsteam of DOT volgde het voertuig en zag hoe de vrouwelijke bestuurder kort een woning bezocht. Bij het verlaten van het huis werd de vrouw gecontroleerd. Ze bleek in het bezit te zijn van 16 dosissen cocaïne en 445 euro. De bewoner van de woning moest toegeven dat hij drugs had gekocht. Het geld, de drugs en de wagen van de vrouw werden in beslag genomen. Ze werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.