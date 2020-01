Vrouw (19) op step negeert stoplicht en wordt aangereden Jan Aelberts

24 januari 2020

15u54 0 Antwerpen Een vrouw op een step geraakte donderdag gewond bij een aanrijding. Ze negeerde het rood licht.

Ze reed het kruispunt van de Rubenslei met de Maria-Henriettalei op, komende van de Quellinstraat. Tegelijk deed ook een auto dat. Op een voor de autobestuurder onverwacht moment, zou de bestuurster van de step links de oversteekplaats op gedraaid zijn in de richting van het stadspark. Daarbij zou ze het rode stoplicht genegeerd hebben. De bestuurder (28) van de wagen probeerde uit te wijken maar kon een aanrijding niet meer vermijden. De vrouw kwam hard tegen de voorruit van de auto terecht en belandde op de grond. De autobestuurder belde onmiddellijk naar de nooddiensten en bekommerde zich nadien over het slachtoffer. De gewonde vrouw van 19 werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is geen levensgevaar.