Vrijwilligers van Sant’Egidio steken hun handen uit de mouwen in coronamodus CVDP

18 maart 2020

17u46 2 Antwerpen De vrijwilligers van de katholieke geloofsgemeenschap Sant’Egidio in Antwerpen schakelden afgelopen week in sneltempo over op coronamodus.

In Antwerpen kwamen de vrijwilligers van de daklozenopvang Kamiano zoveel mogelijk buiten om meeneemmaaltijden te voorzien en ook de Kamiano mobiel ging trouw de straat op met soep en broodjes. In de tweedehandswinkel van Laudato Si’ in de Ernest Claesstraat werden mondmaskers gemaakt na het nieuws over de tekorten.

Ook de jongeren van Sant’Egidio staken hun handen uit de mouwen. In Merksem werden lespakketten voorbereid voor de kinderen van de School van Vrede zodat ze ook van thuis uit oefeningen kunnen maken nu de lessen zijn opgeschort. In het centrum van Antwerpen werden er boodschappen geschreven voor ouderen die momenteel de woonzorgcentra niet mogen verlaten en geen bezoek mogen ontvangen. Ook werden er flyers uitgedeeld met een aanbod tot hulp voor thuiswonende ouderen. De jongeren van Linkeroever zetten een call center op poten en belden de ouderen op van het woonzorgcentrum waar ze tot voor kort wekelijks op bezoek gingen.

De huidige quarantaine maatregelen houden de vrijwilligers niet tegen om vanop afstand brieven en filmpjes te versturen of via Skype, Facetime, Hangouts en andere virtuele manieren in contact te blijven met wie momenteel noodgedwongen in eenzaamheid moet leven. Tijdens deze solidariteitsacties werden steeds de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden vind je hier.

Meer over Antwerpen

samenleving

Kamiano

Sant’Egidio

mensen

ouderen