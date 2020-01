Vrijwillige ambulanciers haken af in Antwerpen "door strengere lage-emissiezone" HAA

06 januari 2020

18u58

Bron: Belga 1 Antwerpen Bij het Ambulancecentrum Antwerpen haken steeds meer vrijwillige ambulanciers af als gevolg van de lage-emissiezone (LEZ) in de stad, waarvoor de regels sinds 1 januari strenger zijn geworden. Dat getuigen medewerkers van het centrum op VRT Radio 2.

Ambulances zelf krijgen als prioritair voertuig een uitzondering, maar de ambulanciers in kwestie klagen dat ze met hun eigen wagen niet meer tot aan de standplaats geraken zonder een boete te riskeren.



Een op de vijf vrijwillige ambulanciers van het Ambulancecentrum Antwerpen zou stoppen omdat ze geen boete willen betalen in de LEZ. Zo'n boete zou hen immers meer kosten dan hun vrijwilligersvergoeding opbrengt. De ambulanciers stellen dat ze hun wagen nodig hebben om spullen zoals eten en slaapkledij mee te nemen. Ze vragen dat de stad met een oplossing komt of tussenkomt bij het betalen van de boete.

“Zelfde regels voor iedereen”

Een van de ambulanciers stuurde intussen een brief aan burgemeester Bart De Wever (N-VA), die de boodschap doorgaf aan schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a). Het kabinet van Meeuws zegt de situatie te begrijpen, maar de stad zal allicht niet tussenbeide komen. "Ambulances krijgen als prioritair voertuig sowieso een uitzondering, maar voor particulieren die met hun wagen de stad in willen, kunnen we dat niet doen", zegt zijn woordvoerder Joos Van Goethem.



"Er zijn nog mensen die om uiteenlopende redenen een uitzondering vragen, maar we willen voor iedereen dezelfde regels hanteren.”