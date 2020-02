Vrijspraak in beroep voor militairen die in Kennedytunnel file veroorzaakten BJS

13 februari 2020

10u07 8 Antwerpen Het Antwerpse hof van beroep heeft de drie militairen en de kolonel op rust die ongeveer drie jaar geleden met hun legervoertuigen in de Kennedytunnel in beide richtingen in panne vielen, vrijgesproken wegens twijfel. Volgens het openbaar ministerie veroorzaakten de mannen met opzet een file uit protest tegen het verouderde legermateriaal. De militairen stonden terecht voor kwaadwillige verkeersbelemmering en bendevorming.

Twee legervoertuigen stonden op 17 mei 2017 in volle ochtendspits stil in de Kennedytunnel. In de richting van Antwerpen was Eddy H. onwel geworden, in de richting van Gent kreeg de vrachtwagen van Pieter D. met pech te kampen.

In de file die daardoor ontstond, gebeurde een ongeval met drie vrachtwagens. Het bleef bij blikschade, maar de verkeerschaos was compleet en de Liefkenshoektunnel moest tolvrij worden gemaakt. Oud-kolonel Roger Housen, die ook woordvoerder van legervakbond ACMP was, liet in de media uitschijnen dat het om een syndicale actie ging.

“De pers was op voorhand verwittigd, want we wilden inderdaad actievoeren door een spandoek aan de Kennedytunnel te hangen met de boodschap: ‘De militairen zijn het kotsbeu!’. Door de panne van de vrachtwagen en de collega die onwel werd, is die operatie echter grandioos mislukt. Ik probeerde tegenover de pers nog te redden wat er te redden viel, want we wilden geen gezichtsverlies lijden. Daarom liet ik uitschijnen dat het misschien wel allemaal zo bedoeld was. Ik ben daar absoluut niet fier op”, vertelde Housen destijds.

Gecoördineerde actie

Door zijn uitlatingen in de media werd een onderzoek geopend. Volgens het openbaar ministerie blijkt daaruit dat het om een gecoördineerde actie ging. De advocaat-generaal vroeg zelf de vrijspraak voor bendevorming, maar vond de kwaadwillige verkeersbelemmering nog altijd bewezen. Hij vroeg het hof om symbolische of lagere celstraffen dan in eerste aanleg op te leggen, maar wel hogere geldboetes.

In eerste aanleg werden de militairen die bij deze actie betrokken waren, veroordeeld wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer. De rechtbank legde hen gevangenisstraffen met uitstel op van vier tot zes maanden en een geldboete van 4.000 euro.

Twijfel

De militairen trokken daarop naar het hof van beroep, waar ze donderdagmorgen werden vrijgesproken. “Het hof heeft vastgesteld dat uit sms-berichten kon worden afgeleid dat de twee legervoertuigen opzettelijk in panne zijn gevallen”, licht Tom Hoorens, woordvoerder van het hof van beroep, het arrest toe. “Uit andere elementen kon echter worden afgeleid dat een legervrachtwagen effectief in panne was gevallen en dat de beklaagde in het andere legervoertuig effectief ziek was geworden. Omdat twijfel in het voordeel van de beklaagden moet worden uitgelegd, zijn de militairen vrijgesproken.”

Lees ook in HLN+:

Muiterij in de Kennedytunnel: oud-kolonel en vier militairen verdacht van valse pannes die kettingbotsing veroorzaakten