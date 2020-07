Vrijgelaten gevangene slaat meteen opnieuw aan het stelen Sander Bral

15 juli 2020

De politie werd in de nacht van dinsdag op woensdag gecontacteerd voor een mogelijke inbraak in de Zamenhofstraat op het Kiel. Getuigen hadden gezien hoe twee verdachten zich toegang verschaften tot een garagebox. Er kwamen meerdere interventiepatrouilles ter plaatse die de twee verdachten staande konden houden.

Eén van hen verklaarde spontaan dat hij nog maar net was vrijgelaten uit de gevangenis. Het duo was uitgebreid gekend bij de politie. In een garagebox werden meerdere sporen van braak aangetroffen, die gelinkt konden worden aan de twee verdachten. Eén van hen had ook een mes op zak. Beide mannen (39 en 31 jaar) werden gearresteerd.