Vrijdag eerste Local Friday Fair in Felix Pakhuis AMK

20 november 2019

15u19 0 Antwerpen Op vrijdag 22 november vanaf 16u staat de eerste ‘Local Friday Fair’ op het programma, in de overdekte binnenstraat van het Felix Pakhuis in Antwerpen. Nadat de initiatiefnemers eind oktober al het online sensibiliseringsproject en de handtekenactie www.iksteunlocalfriday.be lanceerden, wordt het Felix Pakhuis een bruisende marktplaats voor een 30-tal lokale makers.

‘Allemaal lokaal’, dat is het motto van het sensibiliseringsproject Local Friday. De bedoeling van Local Friday is dat consumenten meer en meer bij lokale ondernemers langsgaan voor hun aankopen. Ook in de rest van Vlaanderen kan je op vrijdag 22 november shoppen in een buurtwinkel of bij een lokale maker, via een lokale webshop of via Belgunique.be. Veel lokale winkels lanceren die dag bovendien hun eigen Local Friday.

Maar de echte kick-off van Local Friday vindt vrijdag in Antwerpen plaats, op de Local Friday Fair. 30 lokale makers staan in de overdekte straat van het Felix Pakhuis met fashion, food, juwelen, keramiek, streekproducten en accessoires. Je kan er gratis terecht vanaf 16 uur tot 22 uur. De Antwerpse swingjazzband ‘Cream Colored Ponies’ zorgt voor livemuziek, en er is catering met Belgisch buffet of een verse kaaskroket voorzien. De eerste 50 bezoekers krijgen daarbij een gratis ‘Bolleke’ van Brouwerij De Koninck.