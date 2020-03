Vriendinnen lanceren postkaartcampagne om daklozen en vluchtelingen te ondersteunen tijdens coronacrisis ADA

25 maart 2020

17u57 0 Antwerpen Vriendinnen Marie Monsieur en Manon Acke slaan de handen in elkaar om geld in te zamelen voor vluchtelingen en daklozen. Ze verkopen postkaarten, met prachtige foto’s van Marie, en hopen zo een mooi bedrag te kunnen overmaken aan Dokters van de Wereld. “ H oe kunnen daklozen en vluchtelingen in hun kot blijven als zij geen kot hebben?”

Wat is fijner dan in tijden van een lockdown en social distancing elkaar opnieuw postkaarten te versturen en tegelijkertijd ook mensen in jouw omgeving te steunen? Vriendinnen Marie Monsieur en Manon Acke voegden de daad bij het woord en ontwikkelden samen de postkaartcampagne Samen tegen Covid-19. Via de website www.samentegencovid19.be kan je voor 20 euro een postkaartpakket bestellen, hierin zitten 5 postkaarten. Je kan ook een postkaartpakket bestellen inclusief 5 postzegels, dat kost 25 euro. De beelden werden gemaakt door fotografe Marie.

Goed doel

De hele opbrengst gaat naar Dokters van de Wereld. “Samen met heel wat andere Belgische organisaties trekken zij aan de alarmbel en staan zij in de frontlinie om daklozen, vluchtelingen en alle andere kwetsbare groepen in ons land te helpen. Dokters van de Wereld organiseert medische consultaties in Antwerpen en Brussel, zorgt ervoor dat hun medische staf beschermd is en dekt de medische kosten van zij die het zelf niet kunnen betalen. Daarnaast rijdt de ngo 2 keer per week uit met een zorgbus om paramedische zorg te verstrekken aan de daklozen op straat”, vertellen de initiatiefneemsters.

Helemaal nieuw vanaf deze week is de ziekenboeg in Antwerpen waar verzwakte daklozen 24 op 24 terecht kunnen. De ziekenboeg beschikt over 24 kamers en wordt gecoördineerd door Dokters van de Wereld samen met de Stad Antwerpen. “Het is voor ons alle hens aan dek. Omdat dakloze mensen in ons land nergens anders terecht kunnen, zorgen we ervoor dat onze projecten operationeel blijven. Dat betekent extra inspanningen op vlak van medicatie en beschermend materiaal, maar ook extra medewerkers en vrijwilligers op het terrein”, zegt Alexis Andries, Directeur Belgische Projecten bij Dokters van de Wereld.

Om Dokters van de Wereld te helpen, verkopen Manon en Marie deze postkaarten. “Mooie, hoopvolle kaartjes die gegarandeerd een lach op iemands gezicht toveren. Wie weet stuur je zelfs een kaartje naar een zorgcentrum en maak je zo mensen zonder familie gelukkig”, aldus Marie en Manon,.

Bestellen kan via www.samentegencovid19.be