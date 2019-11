Vriendinnen Julie Van Espen zorgen voor unieke herdenking met ‘Shine a light’ Redactie

23 november 2019

20u02

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 8 Antwerpen Meer dan 1.500 mensen zijn vanavond naar het Rivierenhof in Deurne afgezakt voor een herdenkingsmoment rond de Spiegelvijver. Zij lieten bootjes met een lichtje te water als herinnering aan een dierbare. De vriendinnen van de vermoorde Julie Van Espen hadden het initiatief op het getouw gezet.

Een pracht initiatief, daar waren alle aanwezigen het over eens. Het aanschuiven om een bootje aan te schaffen en er een tekstje op te schrijven namen de honderden bezoekers er graag bij. Het was trouwens niet eens zo koud.

Iedereen had zo zijn reden om zich een weg te zoeken door het verlaten en pikdonkere Rivierenhof tot aan de Spiegelvijver aan het kasteel.

Yvonne Brosens uit Deurne: “Mijn echtgenoot Frans is dit jaar in mei overleden en mijn dochter Vanessa is vijftien jaar geleden gestorven. Zij was toen 29 jaar. Dit is een schitterend idee van de vriendinnen van Julie Van Espen. Heel erg dat zo’n lief meisje zo om het leven is gekomen. Ik heb Vanessa zoveel jaren geleden verloren, ik weet dus hoe het voelt om verder te leven zonder dochter. De samenhorigheid hier rond de vijver voelt wel goed. We zijn hier allemaal voor het zelfde: iemand herinneren die ons nauw aan het hart lag. ”

Op de parkvijver duwde een zuchtje wind de bootjes allemaal naar de oever voor het kasteel. De vloot flikkerende lichtjes schoof af en toe enkele meters op maar verspreidde zich niet over de donkere water. Kinderen gaven hun bootje wel een stevige duw of gingen op hun buik op de oever liggen om hun bootje de goede richting uit te blazen, maar het baatte niet.

De herdenking was amper een uur bezig toen al zo’n 1.500 aanwezigen waren opgedaagd. Iedereen kreeg een bootje en was vrij om een kleine bijdrage te schenken.

Tussendoor zorgde onder andere zangeres Mira en enkel andere muzikanten voor de gepaste muziek.

Julie Van Espen verdween op 4 mei. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar werd onderweg vermoord door Steve Bakelmans.