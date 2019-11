Vriendinnen Julie Van Espen organiseren herdenkingsmoment in Rivierenhof ADA

19 november 2019

16u06 0 Antwerpen Aan de Spiegelvijver van het Rivierenhof houden de vrienden en vriendinnen van Julie Van Espen zaterdag een herdenkingsmoment. Tussen 18.30 en 21 uur willen ze bootjes met lichtjes op het water laten drijven.

Via een Facebookevenement wordt het evenement Shine a Light aangekondigd door de vriendinnen van de vermoorde Julie Van Espen. Ze roepen iedereen op masaal naar de Spiegelvijver in het Rivierenhof af te zakken om samen een overleden dierbare te herdenken. Dat willen ze doen door een bootje met een lichtje op de vijver te laten drijven. Ter plaatse is er een mogelijkheid de bootjes te versieren met een persoonlijke boodschap.

Tussendoor kunnen aanwezigen zich opwarmen met een warm drankje en een zoetigheid eten. Zangeres Mira zorgt voor de muzikale noot.

Shine a Light, zaterdag 23 november vanaf 18.30 uur aan de Spiegelvijver van het Rivierenhof.