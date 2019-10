Vrienden eren vermoorde studente Julie Van Espen (23) met pakkende video: “Je brengt nog altijd mensen bij elkaar” Jan Aelberts

06 oktober 2019

11u21 26 Antwerpen In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen is zondagmorgen de vermoorde student Julie Van Espen herdacht. Het is al vijf maanden geleden dat de jonge vrouw vermoord werd in Merksem. Haar ouders hielden in een afgeladen volle kathedraal een pleidooi voor liefde. “Dankzij Julie durven slachtoffers langzaamaan hun verhaal te vertellen", zegt Ayke Gubbels van Punt.vzw.

Julie Van Espen is duidelijk nog niet vergeten. Om tien uur vanmorgen zat de Antwerpse kathedraal afgeladen vol voor een herdenking van de 23-jarige studente die vermoord werd in Deurne. De kaarsen die werden aangestoken voor de jonge vrouw waren op nog voor iedereen er eentje had gebrand. Het zegt veel over de impact die het overlijden van Julie had en nog altijd heeft.

De ouders van Julie hielden een pleidooi voor liefde. Sans rancune. “Julleke, jij deed alles vanuit je hart, je was pure liefde”, las vader Eric, gesteund door een geëmotioneerde mama Kaat. “Je gaf liefde zonder iets terug te verwachten. Je wist als de beste wat belangrijk was in je leven. Je was hulpvaardig, altruïstisch en ging liefdevol om met iedereen. Elke dag had je minstens één projectje om iemand gelukkig te maken.”

‘Love you mom’

“Je kon je liefde ook heel makkelijk verwoorden: ‘Love you mom, love you omi, opi’. We zouden het ook meer moeten zeggen zoals jij dat kon. In een van de rouwregisters lazen we dat een dochter haar mama voor het eerst durfde zeggen: ‘ik hou van jou’. Laten we de liefde zoals ze ze kon benoemen ook wat meer benoemen. Zo krijgen we een wereld vol liefde, de wereld waar Julie zo van droomde.”

“Laten we bidden voor het licht dat nu in ons brandt”, sprak broer Andreas. “Het licht dat ons de inspiratie geeft om al het moois in de wereld te ontdekken.”

Ook Claire, een vriendin van Julie, deed een oproep om het leven te omarmen. “Laat ons stilstaan bij kleine dingen, zoals Julie dat deed. Laten we dankbaar zijn voor de lessen die Julie ons gaf. Voor haar spontaniteit en oprechtheid, haar ongeremde en uitgesproken liefde. Voor haar schaamteloosheid, voor haar non-conformiteit aan oppervlakkige verwachtingen van de samenleving. Om altijd mensen bij elkaar te brengen, iets wat ze vandaag nog blijft doen.”

Lotgenoten van seksueel geweld

Dat Julie mensen nog altijd samenbrengt, vertelt ook Ayke Gubbels. Zij startte ‘Punt.vzw’. De Antwerpse vzw zet zich in voor een betere ondersteuning van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vzw kreeg een boost na de mars tegen seksueel geweld in Antwerpen. In de nasleep van de moord op Julie liepen op 12 mei 15.000 mensen mee. “Ik spreek van en voor alle lotgenoten van seksueel geweld”, zei Ayke tijdens de dienst. “Julie heb ik niet gekend, maar ik heb haar leren kennen. Ik vind haar verhaal terug in de vele slachtoffers die langzaamaan hun verhaal durven vertellen of erkenning zoeken voor hun verdriet en angst. Julie vertelde ooit aan haar mama dat ze niet zomaar Julie Van Espen wilde zijn, dat ze iets wilde betekenen voor de wereld. Voor ons betekent ze de wereld. Voor veel slachtoffers betekent ze de éérste of de volgende stap in hun proces.”

‘Punt.vzw’ organiseert een maandelijkse praatgroep voor lotgenoten, begeleid door twee professionals. Daarnaast is er een praatgroep voor familie en vrienden van slachtoffers. “Maandelijks organiseren we ook gratis lezingen en workshops rond het onderwerp van van seksueel geweld, workshops rond grenzen en communicatie voor bedrijven en scholen. We hebben verschillende ervaringsdeskundigen als sprekers beschikbaar. Ook voor hulpverlening kunnen slachtoffers bij ons terecht. Ze kunnen een gratis intakegesprek met een professionele hulpverlener aanvragen en we kunnen hen doorverwijzen en begeleiden op weg naar een geschikte hulpverlener.”

Verdwijning

Julie Van Espen verdween op 4 mei toen ze met de fiets onderweg was van haar woonplaats Schilde naar Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken. Twee dagen later werd haar lichaam tijdens een zoekactie gevonden in het Albertkanaal. Diezelfde dag werd Steve Bakelmans geïdentificeerd als verdachte en opgepakt. De man, die al eens voor verkrachting was veroordeeld en op vrije voeten was in afwachting van een tweede verkrachtingszaak waarin hij moest voorkomen, zou de studente willen verkrachten hebben onder de Gabriël Theunisbrug en haar hebben gedood toen ze zich daar hevig tegen verzette. Julie werd 23 jaar.

Bekijk hier de herdenkingsvideo: