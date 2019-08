Vrienden eren overleden dj Rupert Suply met feestje in Bocadero Sander Bral

30 augustus 2019

11u46 0 Antwerpen LUVLIFE leeft verder, het partyconcept als eerbetoon aan Rupert Suply, die in 2016 de strijd tegen kanker verloor. Na het debuut in februari volgt zaterdag een tweede editie in de Antwerpse Bocadero. De opbrengt van LUVLIFE gaat integraal naar Hope Benefiet, dat investeert in interactieve spelen voor kinderafdelingen in ziekenhuizen.

Dinsdag zou Rupert Suply uit Berchem, en later ook Wommelgem, 34 jaar geworden zijn. In 2016 verloor hij op dertigjarige leeftijd de strijd van meer dan tien jaar tegen kanker. “Zo hard het verlies van Rupert aankwam, zo fel leeft zijn herinnering vandaag verder”, klinkt het bij zijn vrienden.

Rupert was topvoetballer en deejay, hij richtte de Hope Benefiet op ten voordele van kankerpatiënten. Na zijn overlijden namen vrienden en familie de fakkel van Hope over. Sindsdien werden er al tal van succesvolle evenementen opgericht zoals sport- en familiedagen, rally’s, feesten en andere benefietacties.

LUVLIFE

In februari werd het nieuwe partyconcept LUVLIFE opgericht. “Om de geest van de Antwerpse deejay levend te houden”, zegt Wesley Van der Beken namens Hope Benefiet. “Het werd toen een immens succes met meer dan achthonderd vrienden, familieleden, partygangers en sympathisanten in Cargo Club. Dat ging ook bij de organisatie van Bocadero niet onopgemerkt voorbij en na een eerste vruchtbare samenwerking van ons sportevent in de zomerbar volgt nu ook de tweede editie van LUVLIFE daar.”

Verjaardag

“Voordien vierden we de verjaardag van Rupert steeds in intieme kring”, gaat Wesley verder. “Het zal de eerste keer zijn dat we een groot verjaardagsfeest geven sinds zijn overlijden. We kunnen opnieuw rekenen op de beste Antwerpse deejays zoals Dave Lambert en Delafino. Ze zitten met overvolle agenda’s maar voor Rupert maken ze graag nog even tijd vrij. Het mooiste bewijs dat Rupert ook in de dj-wereld een enorme indruk naliet.”

LUVLIFE gaat zaterdag door in zomerbar Bocadero aan de Scheldekaai van 16.00 tot 02.00 uur. Naast Dave Lambert en Delafino spelen ook Phill Da Cunha, Viktor Bright, DJ Robbertoo, Roma, Khalor, Luna Fino en Tach Cremer ten dans. De toegang is gratis. Alle opbrengst gaat integraal naar Hope Benefiet, dat investeert in interactieve spelen voor kinderafdelingen van ziekenhuizen.