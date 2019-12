Vrienden betrapt op gesjoemel met behalen rijexamen: 10 maanden cel geëist BJS

02 december 2019

11u36 0 Antwerpen Een 27-jarige man uit Berchem en zijn 21-jarige vriend uit Ekeren staan voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht voor het plegen van fraude bij het behalen van een rijbewijs. Ze riskeren allebei 10 maanden gevangenis en 800 euro boete.

De 21-jarige Sidibe I. had zich op 4 december vorig jaar met de identiteitskaart van zijn vriend Ibrahim G. (27) aangeboden in het rijexamencentrum in Kontich. Hij wilde er in naam van zijn vriend het theoretisch rijexamen afleggen. Een medewerker ontdekte echter dat de jongeman niet op de foto op de identiteitskaart leek. Ook de handtekening die Sidibe I. zette, stemde niet overeen met die op de identiteitskaart.

De politie werd erbij gehaald en hield Sidibe I. staande. De twintiger bleef echter volhouden dat zijn naam Ibrahim G. was. De politie besloot om de jongeman te fouilleren en vond een voorlopig rijbewijs met zijn echte naam. Sidibe I. kon daarna niet anders dan de rijbewijsfraude toe te geven. Hij had zijn vriend, die al meermaals was gebuisd voor het theoretisch examen, willen helpen.

De twee vrienden toonden zich maandag op het proces bereid om een werkstraf uit te voeren.

Vonnis op 6 januari.