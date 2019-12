Vreedzaam protest tegen bezoek van Italiaanse ‘fascistische' politicus Matteo Salvini Sander Bral

02 december 2019

20u18 2 Antwerpen Enkele antifascistische organisaties en sympathisanten betoogden maandagavond tegen de ontmoeting van de extreemrechtse Italiaanse politicus Matteo Salvini met Tom Van Grieken en Gerolf Annemans van Vlaams Belang. De meeting vond plaats in de Antwerpse Handelsbeurs. Op het Hendrik Conscienceplein, achter de hoek, verzamelden zo’n 350 betogers uit protest tegen extreemrechts gedachtegoed.

De Italiaanse politicus Matteo Salvini werd maandagavond door Tom Van Grieken en Gerolf Annemans (Vlaams Belang) uitgenodigd in de Antwerpse Handelsbeurs om te komen spreken op een meeting van de ID-partij (Identiteit en Democratie). Salvini is sinds 2013 de leider van de Italiaanse partij Lega Nord. In de zomer van 2018 werd hij benoemd tot minister van binnenlandse zaken en vicepremier onder Giuseppe Conte. Verschillende rechtse partijen en bewegingen in Europa zien Salvini als het boegbeeld van het verzet tegen open grenzen in Europa.

“Sinds Salvini tot de Italiaanse regering toetrad, is het aantal racistische incidenten explosief gestegen in het land”, hekelt Blokbuster, de beweging die het protest op het Hendrik Conscienceplein organiseerde maandagavond. “Ook elders in Europa nam racistisch geweld drastisch toe door haatpredikers zoals Salvini.”

“Eerste horde”

“We hebben een eerste horde genomen om te tonen dat mensen met verschillende achtergronden zich kunnen verenigen tegen de haatdragerij van racisten en fascisten”, klonk het maandagavond op het plein. “Dit is echter nog maar een eerste stap. Wij blijven gemobiliseerd!”

“Het goeie aan dit protest is dat het de aandacht vestigt naar de zaken die echt belangrijk zijn zoals openbaar vervoer, minimumlonen en -pensioenen en investeringen in cultuur. Het gaat niet om bepaalde zaken zomaar afkraken vanavond”, zegt Gabriella Lo Bue, een jonge Siciliaanse vrouw die drie jaar geleden in Antwerpen kwam wonen.

“Charmeur”

“Salvini is in de rest van Europa nog niet zo heel lang bekend maar wij Italianen kennen die man al veel langer”, gaat Gabriella verder. “In Italië is er een groot klasseverschil tussen mensen uit het noorden en uit het zuiden. Salvini en zijn partij zijn pro het noorden, het rijke deel van het land. Ooit verkondigde hij dat alle Zuid-Italianen beter waren omgekomen in een uitbarsting van vulkaan Vesuvius. Echt een charmeur”, klinkt het cynisch.

“Best grappig ook dat Vlaams Belang een fascistische Italiaan uitnodigt in een stad vol Italiaanse immigranten die Vlaams Belang ook liever kwijt dan rijk is. Salvini scandeert in Italië exact hetzelfde als Vlaams Belang hier in België. Zie je de ironie?”

Politie paraat

Naast de protestactie op het Hendrik Conscienceplein was er ook op het De Coninckplein een betoging tegen Salvini maandagavond. Daar verzamelden zich zo’n vijftig Italiaanse Antwerpenaren. De rest van de zogenoemde ‘Sardines’, Italianen tegen het beleid van Salvini, zakte ook af naar het Conscienceplein. Beide tegenbetogingen werden aangevraagd en goedgekeurd door stad en politie. De politie voorzag genoeg manschappen om alles in goede banen te leiden en in te grijpen als dat nodig was.

Alles verliep vreedzaam maandagavond. Rond half negen liep het protest op het Hendrik Conscienceplein ten einde en verplaatste zo'n driehonderd betogers zich naar het De Coninckplein.