Vrederechter beslist: ex-voetballer Nick Descamps moet bekende volkskroeg Den Boer van Tienen verlaten Jonathan Bernaerts

28 november 2019

10u27 0 Antwerpen Nick Descamp, de huidige uitbater van café Den Boer van Tienen, moet de bekende volkskroeg op het Antwerpse Mechelseplein verlaten. Dat heeft de vrederechter beslist. Descamps pikte het niet dat hij door brouwerij Moortgat uit het café werd gezet omdat hij zijn vernieuwingsaanvraag te laat had ingediend. Hij was een rechtszaak begonnen, maar haalt nu dus bakzeil.

Eerst even terugspoelen. Begin dit jaar raakte bekend dat brouwerij Moortgat de uitbating van Den Boer van Tienen overdroeg aan Alain Roels, de organisator van ‘Antwerpen Zingt’. Huidig uitbater Nick Descamps, die te laat was met zijn vernieuwingsaanvraag, viel naar eigen zeggen “compleet uit de lucht”. Descamps had in de zomer van 2018 namelijk nog een gesprek met vertegenwoordigers van Moortgat. Die zouden hem gezegd hebben dat “de brouwerij niet moeilijk zou gaan doen”. Descamps bracht de aanvraag hierop in orde. Hij meent dat hij daarna vijf à zes maanden niets meer van Moortgat vernam. Tot dan begin dit jaar ‘plots’ de nieuwe uitbater werd voorgesteld.

15 dagen

Descamps pikte het niet dat hij uit ‘zijn’ café werd gezet en begon een procedure voor het vredegerecht. Maar die stelt hem in het ongelijk, zo blijkt uit het vonnis dat vorige week werd uitgesproken. De cafébaas kreeg 15 dagen (tegen 6 december, red.) de tijd om het pand te verlaten.

Volgens de rechter was Descamps goed op de hoogte van de gevolgen van het niet reageren op de aanvraag tot handelshuurhernieuwing. “Descamps weet al geruime tijd dat de kans bestaat dat hij, gelet op het gebrek aan handelshuurhernieuwing, het pand moet verlaten”, zo staat in het vonnis. “Vanaf 1 juni 2019 baat hij het café Den Boer Van Tienen uit zonder handelshuurovereenkomst en hoewel hij een bezettingsvergoeding betaalt, heeft hij vanaf die datum ook geen dranken meer afgenomen van de brouwerij. Nochtans is de afname van dranken bij een handelshuurovereenkomst vaak essentieel voor de verhuurder om een huurovereenkomst aan te gaan. Er zijn dan inkomsten uit twee bronnen, de huurgelden en de drankfacturen.”

Nieuwe naam

Nu de vrederechter heeft beslist dat Nick Descamps Den Boer van Tienen moet verlaten, ligt de weg vrij voor Alain Roels om de zaak over te nemen. Hij kondigde begin vorig jaar al aan grote plannen te hebben. Te beginnen met een nieuwe naam. De toekomstige uitbater wil de zaak haar oorspronkelijke naam teruggeven: ‘In den Boer van Tienen’. Het café zal ook in een nieuw, donkerbruin kleedje gestoken worden.

Nick Descamps wil liever niet reageren op de uitkomst van de rechtszaak. Ook de advocate van brouwerij Moortgat onthoudt zich van commentaar.