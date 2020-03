Vragenlijst over corona van UAntwerpen werd massaal ingevuld, eerste analyse: “Oproep tot thuis werken wordt goed opgevolgd” Annelin Marien

18 maart 2020

13u54 0 Antwerpen De vragenlijst over corona die gisteren gelanceerd werd, kon op massale respons rekenen. Meer dan een half miljoen Belgen nam tussen 12 en 20 uur deel aan de coronastudie van de Universiteit Antwerpen. U it de eerste gegevens blijkt alvast dat meer landgenoten gingen thuiswerken na de oproep van de overheid.

De Universiteit Antwerpen lanceerde dinsdag, met medewerking van collega’s van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt, een online bevraging om te achterhalen hoe de Belgen hun gedrag aanpassen naar aanleiding van de coronacrisis. De resultaten geven de experten de mogelijkheid om de evolutie van de coronacurve beter in te schatten. Van 12 tot 20 uur kon iedereen de enquête invullen via www.corona-studie.be. De respons was enorm: 563.796 mensen vulden de vragenlijst in.

Betrokkenheid

“Geweldig dat zoveel mensen even de tijd namen om de vragen in te vullen”, reageert epidemioloog Pierre Van Damme. “Het is in ieder geval een bewijs dat veel mensen de coronacrisis serieus nemen. Ze tonen betrokkenheid en uiten misschien ook wel hun bezorgdheid door deel te nemen. Het is wel belangrijk erop te wijzen dat dit een barometerstudie is. Die heeft haar beperkingen: we weten dat dit niet de respons is van de gemiddelde Belg of Vlaming, maar van een subgroep die hieraan kon en wilde meedoen. Zo deden er duidelijk meer vrouwen dan mannen mee, en meer Vlamingen dan Walen. Maar ook dan kunnen we nu al enkele belangrijke signalen halen uit deze bevraging.”

Uit de eerste analyse van de bevraging blijkt dat de oproep tot thuis werken goed wordt opgevolgd: 257.000 respondenten geven aan dinsdag thuis te hebben gewerkt, een grote toename ten opzichte van vorige week. 104.000 van die mensen zeggen namelijk vorige week geen enkele keer te hebben thuisgewerkt. Ongeveer 10% geeft daarbij aan dat hij/zij naar eigen inschatting gisteren wel kon thuiswerken, maar dat de leidinggevende daar geen toestemming voor gaf.

De bevraging herhalen is bijzonder nuttig voor eventuele toekomstige golven van de epidemie. Philippe Beutels

Het onderzoek zal de komende weken elke dinsdag herhaald worden. De methodiek van de bevraging zal, mee op basis van feedback van deelnemers, wat bijgeschaafd worden, bijvoorbeeld voor wat alleenwonende mensen betreft. “Die herhaling geeft ons de mogelijkheid om op basis van bestaande en nieuwe wiskundige modellen betere projecties te maken”, legt gezondheidseconoom Philippe Beutels uit. “Het is ook bijzonder nuttig voor eventuele toekomstige golven van de epidemie: het koppelen van herhaalde metingen aan de evolutie van de epidemie de komende weken levert ons waardevolle ankerpunten op.”