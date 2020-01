Vragen over coronavirus? UAntwerpen komt met antwoorden op webpagina ADA

29 januari 2020

10u23 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft een webpagina gemaakt op haar website over het coronavirus. De UA doet dat voor haar studenten en personeel maar bij uitbreiding voor iedereen die met vragen zit over het virus. Op www.uantwerpen.be/coronavirus vind je de antwoorden.

Het coronavirus beheerst de wereld en heel wat mensen zitten met vragen. Dat ondervindt ook de Universiteit Antwerpen. Zij kregen de afgelopen dagen al heel wat vragen van bedrijven en organisaties. Daarom heeft de universiteit een webpagina gemaakt, ook om paniekvoetbal te vermijden.

“Het coronavirus komt alle dagen ruim aan bod in de media. Een deel van de berichtgeving neigt naar het sensationele, maar we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat er iets aan de hand is. Om onnodige paniek te voorkomen, zetten de specialisten van UAntwerpen de belangrijkste feiten op een rijtje. Afhankelijk van hoe de epidemie evolueert, zal deze pagina geregeld worden bijgewerkt”, staat er te lezen op de website.

“Laten we beginnen met het belangrijkste: paniek, op de universiteit of elders, is niet nodig. Zelfs als de ziekte naar België komt, zijn er goede procedures om de ziekte vast te stellen en in te dijken, en het overgrote deel van deze infecties is zelflimiterend. Onze artsen en ziekenhuizen weten precies wat ze moeten doen om verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Wie met vragen zit over het virus kan terecht op de website www.uantwerpen.be/coronavirus. Heb je specifieke vragen over dit onderwerp, stuur dan een mailtje naar coronavirus@uantwerpen.be.