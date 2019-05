Vrachtwagenchauffeur (53) dood aangetroffen in Antwerpse haven Sander Bral

29 mei 2019

10u24 0 Antwerpen Een 53-jarige trucker is dinsdag dood aangetroffen in zijn vrachtwagencabine in het Antwerpse havengebied. Er werden op het eerste zicht geen sporen van kwaad opzet gevonden maar het parket vorderde voor alle zekerheid een autopsie. De resultaten daarvan worden volgende week verwacht.

De man werd aangetroffen in zijn vrachtwagen aan Romeynsweel in de haven. “Er is momenteel geen duidelijkheid over de doodsoorzaak”, zegt Christel Minne van het parket van Antwerpen. “De cabine van zijn vrachtwagen was slotvast. Er is niets dat wijst op tussenkomst van een derde maar we nemen het zekere voor het onzekere door een autopsie te laten uitvoeren.”