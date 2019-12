Vrachtwagen wijkt uit voor ambulance en ramt tram: twee mensen raken gewond Jan Aelberts

09 december 2019

10u00 6 Antwerpen In Antwerpen is maandagochtend een tram ontspoord nadat hij in aanrijding kwam met een vrachtwagen op de Grote Steenweg ter hoogte van het Harmoniepark. Dat zegt de lokale politie.

Op de tram vielen twee lichtgewonden, die naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het ongeval zou zijn veroorzaakt door een uitwijkmanoeuvre van de vrachtwagen, die plaats wilde maken voor een ziekenwagen.

Voorlopig rijden er op lijn 7 geen trams tussen de haltes Harmonie en Nationale Bank, er is een omleiding in beide richtingen via het traject van lijn 4. De Lijn stelt dat de schade aan de traminfrastructuur meevalt. Enkel het voorstel van de tram is ontspoord en de tram zou weer op de sporen kunnen worden gezet en vervolgens zelf kunnen wegrijden.

Het is al het vierde ongeval met een tram in Antwerpen op enkele dagen tijd. Op vrijdag gebeurden er twee zware ongevallen kort na elkaar, op zondag was er een aanrijding tussen twee trams.