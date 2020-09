Vrachtwagen verliest lading op A12: weg is weer vrij Jasper van der Schoot

29 september 2020

09u49 0 Antwerpen De politie waarschuwde op Twitter voor ernstige hinder op de Boomsesteenweg in de richting van Brussel. Een vrachtwagen had daar een deel van zijn lading verloren. Het probleem is inmiddels opgelost en de weg weer vrijgemaakt.

De A12 was gedurende een korte periode zo goed als volledig afgesloten in de richting van Brussel omdat een vrachtwagen een deel van zijn lading had verloren. De brandweer heeft ondertussen alles kunnen opruimen en heeft de weg weer vrijgemaakt. U kunt dus uw weg hernemen via de A12.

Het probleem is er al opgelost. Ga verder veilig op weg! https://t.co/wwVOY7nF9I Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link