Vrachtwagen met bloem kantelt op Ring: zware avondspits verwacht rond Antwerpen PLA

20 juli 2020

15u52 26 Antwerpen Op de Antwerpse Ring in de richting van Nederland is in de buurt van Antwerpen-Noord aan de aansluiting met de A12 een vrachtwagen gekanteld. De snelweg is versperd, het takelen en opruimen van de lading kan nog enkele uren duren. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt.

De vrachtwagen geladen met bloem ging dwars over de drie rijstroken van de Ring en belandde uiterst links uiteindelijk tegen de vangral. De vrachtwagen ging op zijn zij.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum kan het verkeer over de lange afstand tussen Gent en Hasselt best omrijden via Brussel. “De afhandeling zal nog enkele uren in beslag nemen, de Liefkenshoektunnel werd tolvrij gemaakt. We verwachten een drukke avondspits op de Antwerpse Ring.”