Vrachtwagen lost kilo’s aardappelen op A12 na aanrijding: “Snelweg volledig afgesloten” Jan Aelberts

20 april 2020

13u38 38

Antwerpen Op de A12 richting Nederland, ter hoogte van de afrit Zandvliet, heeft een vrachtwagen maandagmiddag een groot deel van zijn lading aardappelen verloren. Met kilo's liggen ze verspreid over de weg.

Een andere vrachtwagen stond stil op de pechstrook van de A12 en werd aangereden door de met aardappelen geladen truck. De lading kwam los en werd verspreid over een afstand van 150 meter over het wegdek. Om te voorkomen dat de aardappelen worden platgereden en het wegdek gevaarlijk glad maken, is de snelweg volledig afgesloten. De volledige lading moet worden overgeladen. Hoelang de weg versperd zal zijn, is nog niet duidelijk.