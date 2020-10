Vrachtwagen in brand in Ekeren op afrit A12 richting Noorderlaan: zware verkeershinder Jasper van der Schoot

09 oktober 2020

07u32 2 Antwerpen Op de A12 is vannacht een vrachtwagen in brand gevlogen na een klapband. Dat bevestigt de federale politie. De vrachtwagen was geladen met autobanden vatte vuur, waarop de brandweer snel ter plaats kwam. Er is flinke verkeershinder vanwege het ongeval. Alle wegen richting de haven staan stil.

De brandweer kreeg omstreeks 05.30u de melding dat een vrachtwagen op de A12 in brand stond en kwam vlug ter plaatse. De bestuurder is in orde, maar vanwege de brandbare lading van de vrachtwagen duurde het even voor de brandweer alles onder controle had. Het ging niet om gevaarlijke stoffen. De brandweer is nog bezig en de verkeershinder houdt dus nog aan.