Vrachtwagen in beslag genomen tijdens controle op Boomsesteenweg Jan Aelberts

30 juni 2019

16u05 0 Antwerpen De Antwerpse verkeerspolitie heeft zaterdag onder de brug van de Boomsesteenweg de hele dag vrachtwagens gecontroleerd. Eén vrachtwagen werd in beslag genomen.

In totaal werden 22 voertuigen en hun bestuurders aan een grondige controle onderworpen. Er werden vier inbreuken op rijbewijzen vastgesteld. Twee vrachtwagens waren niet in orde met hun inschrijving, vijf met hun keuring, drie met de technische eisen en twee met hun verzekering. Twee voertuigen waren overladen en één bestuurder was niet in orde met de tachograaf, een elektronisch toestel dat de rij- en rusttijden van de chauffeur registreert. Eén vrachtwagen werd bestuurlijk in beslag genomen en vier chauffeurs kregen een doorrijverbod. Er werden ook twee verkeersovertredingen vastgesteld.