VR-speeltuin The Park verhuist naar het Antwerpse Zuid BJS

09 januari 2020

13u51 0 Antwerpen The Park, de populaire speelhal in virtuele realiteit, verhuist naar het Antwerpse Zuid. De locatie op de Belgiëlei bleek te klein geworden en dus strijkt de hal neer in het voormalige veilinghuis Campo aan de Vlaamsekaai.

“Een grotere en mooiere locatie om onze ‘immersieve’ ervaringen nog beter tot zijn recht te laten komen”, luidt het. The Park opent op zondag 12 januari 2020 de deuren op de nieuwe locatie aan de Vlaamsekaai.

Het gaat The Park, een initiatief van Telenet, duidelijk voor de wind. Het concept bestaat ook al in Hasselt, Gent en Kortrijk. Binnenkort gaat er ook nog een speelhal in Brussel open.