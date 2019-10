VR-bril laat ouders in spe verloskamer al ontdekken in ziekenhuis Sint-Augustinus AMK

15 oktober 2019

11u22 2 Antwerpen Aanstaande ouders kunnen vanaf nu in het Sint-Augustinusziekenhuis terecht voor een rondleiding in virtual reality doorheen de verloskamer en de afdeling materniteit. Dat moet de belevingsfactor doen stijgen, en ervoor zorgen dat toekomstige ouders al eens worden ondergedompeld in de ervaring die hen te wachten staat.

In tegenstelling tot video’s in 2D, laat virtual reality (VR) de gebruiker toe om 360° rond te kijken in de film. De VR-video bestaat uit twee delen. In het eerste deel neemt de vroedvrouw de kijker mee doorheen de verloskamer en de afdeling materniteit. Daarbij is het mogelijk om een eigen traject te bepalen: afhankelijk of mama’s komen voor een natuurlijke bevalling of voor een geplande keizersnede, krijgen zij bijvoorbeeld een ander deel van de video te zien. Na de video volgt er een interactief gedeelte. Daar kunnen ouders naar eigen voorkeur de ruimtes die ze in de video zagen nog eens meer in detail bekijken. Daarnaast kunnen ze bij de verschillende faciliteiten in de kamers zogenaamde hotspots openen met een detailfoto en meer info.

Hygiëne

“Wegens de persoonlijke aanpak en beleving, de hygiëne en privacy, zijn fysieke rondleidingen op de verloskamer en de afdeling materniteit onhaalbaar geworden,” vertelt Peter Peeters van GZA Ziekenhuizen. “Door de drukte op de afdeling zijn de verschillende kamers die we willen tonen bovendien niet altijd beschikbaar. Als alternatief kozen we er daarom voor om alle info te bundelen in een VR-video. Zo blijven de hygiëne en de privacy van onze pas bevallen mama’s gewaarborgd én kunnen we aanstaande ouders toch nog steeds een goed beeld geven ter voorbereiding van de bevalling en het verblijf op onze afdeling materniteit. De VR-rondleiding heeft daarnaast als extra voordeel dat we ook de operatiekamer voor een keizersnede kunnen tonen. Omwille van steriele redenen is het immers niet mogelijk om daar fysiek een rondleiding te geven.”

De VR-rondleidingen vinden plaats in groepen van maximaal vijf koppels. Er zijn groepssessies op maandagavond, donderdagavond en iedere twee weken ook op dinsdagavond, telkens om 17 uur of om 19 uur. De groepssessies bestaan uit een informatieve presentatie door de vroedvrouw, gevolgd door de VR-rondleiding en eventuele vragen achteraf. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 03 443 35 32.