Voorzichtige tevredenheid bij Antwerpse cultuurhuizen nu zij opnieuw de deuren mogen openen: “Sluiting was niet nodig” David Acke

12 augustus 2020

17u56 1 Antwerpen Voelde u woensdagmiddag een briesje door de stad Antwerpen, dan zou dat wel eens de zucht van opluchting kunnen zijn geweest van de Antwerpse cultuursector. Voelde u woensdagmiddag een briesje door de stad Antwerpen, dan zou dat wel eens de zucht van opluchting kunnen zijn geweest van de Antwerpse cultuursector. Gouverneur Cathy Berx opende de deuren opnieuw van de theaterzalen en cultuurhuizen en gaf deze mensen een beetje perspectief. “Beleidsmakers zien eindelijk in dat cultuurhuizen sluiten niet nodig was.”

“De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.” Een citaat van dichter Joost van den Vondel en dat vandaag - misschien wel meer dan ooit - een heel bijzondere bijklank heeft gekregen. De cultuursector heeft woensdagmiddag perspectief gekregen. Niet veel, 100 bezoekers voor binnen, 200 voor buiten, ook niet lang, slechts twee weken, maar er is perspectief

Opgelucht, maar...

“Is dit goed nieuws? Ja en neen”, zegt Els De Bodt, directeur van HetPaleis. “Ik ben ontzettend blij dat we deuren opnieuw mogen openen. Dat we opnieuw kunnen plannen en mensen kunnen ontvangen, neen, ik ben heel opgelucht”, benadrukt De Bodt. Maar er komt ook een ‘maar’... “100 mensen binnen, 200 mensen buiten. Dat is niet rendabel. Wij hadden deze week en volgende week nog voorstellingen gepland maar die annuleerden we ondertussen allemaal. Het is onmogelijk om al die mensen nu opnieuw te contacteren en die voorstellingen toch te laten doorgaan”, aldus De Bodt.

Het verbod was onterecht en ik ben heel blij dat de beleidsmakers dat nu inzien. Het is jammer dat heel wat voorstellingen onterecht zijn afgelast hierdoor. Danielle Dierckx, De Roma

Danielle Dierckx, directeur van De Roma in Borgerhout ziet in het terugschroeven van het verbod op culturele activiteiten het grote gelijk van de sector. “Het verbod was onterecht en ik ben heel blij dat de beleidsmakers dat nu inzien. Het is jammer dat heel wat voorstellingen onterecht zijn afgelast hierdoor. We hebben nu twee weken de toelating gekregen evenementen te organiseren maar slechts voor een kleine capaciteit en daar kunnen wij niet van leven”, zegt Dierckx. Met financiële inkomsten die voor 85 procent bestaat uit ticketverkoop en barinkomsten, is de situatie voor het cultuurcentrum precair. “De Roma zal niet verdwijnen maar we moeten nu heel vakkundig gaan rekenen en dan spreek ik niet alleen over 2020 maar ook over 2021.”

Slechte communicatie

Toch komt er ook wat kritiek op de manier waarop de communicatie werd gevoerd. Na de persconferentie bleven heel wat mensen met vragen achter. Ook Reinhilde Decleir, artistiek directeur van Tutti Fratelli. “Ik wil eigenlijk niet zagen hé”, lacht ze, “maar ik luisterde naar de persconferentie en ik vroeg me af wat er nu eigenlijk gezegd is geweest. Ik vond het heel onduidelijk. Volgende week zou het gezelschap gaan zingen op het Mechelse Plein, gaat dat nog door? Mag dat? Is dat te organiseren op die korte tijd?” Ook de social distancing regel is volgens Decleir niet vol te houden. “Voor een productie staan er dertig zangers op het podium van De Roma. Wat zijn de regels daarover? Zingen met een mondmasker lukt niet en een plexiglazenwand wil ik niet. Ik mag er niet aan denken dat ik mensen zou moeten laten vallen. Dat druist in tegen alles waar ik en Tutti Fratelli voor staat. De beleidsmakers beseffen volgens mij niet hoeveel werk en tijd wij in onze projecten steken.”