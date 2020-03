Voorwaardelijk straf voor slagen aan partner en politieagente BJS

27 maart 2020

10u18 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 48-jarige Antwerpenaar veroordeeld tot een jaar cel met uitstel. Hij had in dronken toestand niet alleen geweld gebruikt tegen zijn partner, maar had tijdens zijn arrestatie ook een politieagente in een wurggreep genomen. Het uitstel werd gekoppeld aan de voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn alcoholprobleem.

De politie ging op 8 oktober 2019 naar de woning van de beklaagde na een melding van intrafamiliaal geweld. Het slachtoffer kwam huilend van de trap gelopen, op de voet gevolgd door haar razende partner. Beiden hadden gedronken. De vrouw vertelde de inspecteurs dat de beklaagde zeer agressief was geworden: hij had haar keel dichtgeknepen en ze had een klap in het gezicht gekregen, waarna de honden haar hadden gebeten.

De neef van het slachtoffer was getuige van de feiten en bevestigde haar verhaal. De beklaagde gaf toe dat hij zijn partner geslagen had, maar ontkende het dichtknijpen van de keel. Toen de politie hem wilde arresteren, werd hij opnieuw agressief en had hij een vrouwelijke inspecteur in een wurggreep genomen. Zij was daardoor zeven dagen arbeidsongeschikt.

Alcohol

De beklaagde verklaarde aan de rechtbank dat hij sinds de feiten geen druppel alcohol meer had aangeraakt. Hij kan binnenkort een begeleiding opstarten om aan zijn drankprobleem te werken. De beklaagde moet de politievrouw 836 euro materiële en 500 euro morele schadevergoeding betalen. De stad Antwerpen kreeg als haar werkgever één euro provisioneel toegekend.