Voortvluchtige gevangene gevat na inbraak Jan Aelberts

09 juli 2019

15u40 0 Antwerpen In Antwerpen is maandagnacht een man gearresteerd nadat hij had ingebroken in een woning in de studentenbuurt. Bij zijn arrestatie ter hoogte van het Falconplein bleek de verdachte geseind te staan als ontvluchte gevangene.

Een bewoner van de studentenbuurt verwittigde maandagnacht de politie nadat hij een man had betrapt in zijn woning. De inbreker vluchtte weg, maar kon met behulp van politiecamera’s in beeld gebracht worden. Zijn signalement werd verspreid.

Later op de nacht merkte een interventiepatrouille een verdachte op ter hoogte van het Falconplein. De man werd gearresteerd en werd door het slachtoffer herkend als de inbreker.

De verdachte stond geseind als ontvluchte gevangene. Waar de man ontsnapte en hoe lang hij al voortvluchtig was, deelt de politie niet mee.